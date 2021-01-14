Стал известен сюжет грядущего сериала по "Властелину колец"

Ожидается, что это будет самое дорогое шоу в истории

Компания Amazon представила синопсис своего сериала, который снимают по вселенной Средиземья. События будут разворачиваться за три тысячи лет до обнаружения Кольца всевластья - во времена так называемой Второй эпохи. Этот период автор вселенной Джон Рональд Руэл Толкиен описывал в произведении "Сильмариллион", которое после смерти писателя издал его сын Кристофер. "Сильмариллион" - это сборник мифов и легенд Средиземья, не объединенных единым сквозным сюжетом.

Во Вторую эпоху возникло и затем трагически исчезло с лица земли государство людей Нуменор. Эльфы и Саурон вели многочисленные войны, также было создано, а затем утрачено Кольцо.

"Действие эпической саги развернется за тысячи лет до событий "Хоббита" и "Властелина колец" и покажет зрителям эпоху, когда великие державы возникали, возвышались к вершине славы и рушились, герои проходили через испытания, надежда висела на волоске, а злодеи грозились погрузить мир в вечный мрак", - говорится в синопсисе, который опубликовал портал The One Ring.

Поклонникам обещают как знакомых, так и новых персонажей, которые, по замыслу авторов, будут сражаться с зарождающимся в Средиземье злом. Из знаковых мест покажут не только Нуменор, но и эльфийское королевство Линдон.

Разработка проекта началась в конце 2017 года. Ожидается, что это будет самый дорогой сериал в истории - на него потратят миллиард долларов. Шоураннерами являются Патрик Маккей и Джон Д. Пейн, среди ключевых актеров - Максим Болдри, Морфидд Кларк, Роберт Армайо, Назанин Бониади, Исмаэль Круз. Основной локацией, как и в случае с трилогией Питера Джексона, станет Новая Зеландия.

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