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Эндокринолог рассказала о "золотой формуле" похудения

12:12
  • четверг
  • 14 января 2021

Нет необходимости придерживаться жестких диет и изнурять себя тренировками

Эндокринолог Зухра Павлова поделилась простым правилом быстрого похудения. Согласно формуле, себя не придется сильно ограничивать, чтобы избавиться от лишних килограммов.
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Врач рассказала о формуле поддерживающей калорийности, согласно которой свой вес нужно умножить на коэффициент активности. При малоподвижном образе жизни он равен 28, 31 — при средней активности (десять тысяч шагов в сутки и две-три тренировки в неделю) и 33 —если человек уделяет тренировкам пять и более дней в неделю. Получившееся число будет равняться тому количеству килокалорий, которое можно употреблять в сутки.

"Чтобы начать худеть, надо вычесть из полученной цифры 10-15 процентов. Это 200-300 ккал, примерно одна булочка с изюмом, если вы еще помните, что это такое", - отметила Павлова.

Эндокринолог добавила, что для повышения эффективности подобной "диеты" стоит больше пить теплой воды.

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