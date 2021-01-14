ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Мишустин заявил о переломном моменте в борьбе с COVID-19 в России

12:18
  • четверг
  • 14 января 2021

Ситуация будет постепенно улучшаться, отметил премьер

Премьер-министр России Михаил Мишустин записал видеообращении к участникам Гайдаровского форума - в нем председатель правительства отметил, что ситуация с распространением в стране коронавирусной инфекции постепенно будет улучшаться, чему поспособствует массовая вакцинация.

В США обнаружили две новые мутации коронавируса
Голикова заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом в России

"Сейчас наступает переломный момент кризиса, связанного с распространением коронавируса. Уверен, что дальше ситуация будет постепенно улучшаться", - цитирует премьера ТАСС.

Мишустин добавил, что сдерживающие развитие российской экономики опасения уйдут в прошлое, а период восстановления значительно сократится.

Как напомнил премьер, продолжает действовать сниженный в два раза размер страховых взносов для малого и среднего бизнеса в отношении выплат, превышающих МРОТ. Кроме того, ставка по льготным кредитам для малого бизнеса уменьшена.

В центре внимания правительства в 2021 году, заключил Мишустин, останутся социальные задачи - в частности, поддержка семей с детьми и пожилых людей.

Днем ранее президент Владимир Путин отдал распоряжение начать массовую вакцинацию от коронавируса со следующей недели. Глава государства отметил, что производство вакцины достигло необходимых объемов, а ее высокое качество и надежность подтвердились на практике. По словам президента, ситуация с COVID-19 в стране несколько улучшилась, но это не повод расслабляться, так как пандемия пока что все еще не побеждена.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Михаил Мишустин
Михаил Мишустин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.