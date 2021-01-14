Мишустин заявил о переломном моменте в борьбе с COVID-19 в России

Ситуация будет постепенно улучшаться, отметил премьер

Премьер-министр России Михаил Мишустин записал видеообращении к участникам Гайдаровского форума - в нем председатель правительства отметил, что ситуация с распространением в стране коронавирусной инфекции постепенно будет улучшаться, чему поспособствует массовая вакцинация.

"Сейчас наступает переломный момент кризиса, связанного с распространением коронавируса. Уверен, что дальше ситуация будет постепенно улучшаться", - цитирует премьера ТАСС.

Мишустин добавил, что сдерживающие развитие российской экономики опасения уйдут в прошлое, а период восстановления значительно сократится.

Как напомнил премьер, продолжает действовать сниженный в два раза размер страховых взносов для малого и среднего бизнеса в отношении выплат, превышающих МРОТ. Кроме того, ставка по льготным кредитам для малого бизнеса уменьшена.

В центре внимания правительства в 2021 году, заключил Мишустин, останутся социальные задачи - в частности, поддержка семей с детьми и пожилых людей.

Днем ранее президент Владимир Путин отдал распоряжение начать массовую вакцинацию от коронавируса со следующей недели. Глава государства отметил, что производство вакцины достигло необходимых объемов, а ее высокое качество и надежность подтвердились на практике. По словам президента, ситуация с COVID-19 в стране несколько улучшилась, но это не повод расслабляться, так как пандемия пока что все еще не побеждена.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"