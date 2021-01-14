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В Москве от коронавируса вылечились 7049 пациентов

12:37
  • четверг
  • 14 января 2021

Общее число поправившихся в Москве пациентов достигло 722487

За минувшие сутки в российской столице от COVID-19 выздоровели 7049 человек, сообщили в штабе по контролю за распространением инфекции. Таким образом, число поправившихся в Москве пациентов достигло 722487. Выявлено 5893 новых случая, 1591 человек госпитализирован, 68 пациентов скончались.

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В оперштабе напомнили, что при любых симптомах ОРВИ необходимо оставаться дома и вызывать врача, чтобы не подвергать опасности себя и окружающих.

Всего в России за сутки зарегистрировали 24763 новых случая COVID-19. Общее число инфицированных - 3495816. Поправились за сутки 27956 человек, скончались – 570 заболевших.

Ранее Владимир Путин отдал распоряжение начать массовую вакцинацию от коронавируса со следующей недели. Глава государства отметил, что производство вакцины достигло необходимых объемов, а ее высокое качество и надежность подтвердились на практике.

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