"Ковидные паспорта" могут навредить туриндустрии

Эксперты нашли минусы в этой идее

Введение обязательных сертификатов, в которых будет отмечена вакцинация от коронавируса и которые позволят туристам посещать другие страны, может наоборот снизить спрос на путешествия, считают эксперты в области туриндустрии.

По мнению специалистов, сейчас не все туристы готовы сделать прививку. К тому же, нововведение может вызвать у людей ощущение дискриминации и страха. Руководитель турфирмы Екатерина Кошелюк выразила мнение, что даже если в этом году "ковидные паспорта" будут введены, ограничения поездок без них в 2021 году не будет, поскольку сама вакцина до конца не изучена и есть противопоказания для ее применения, передает РИА Новости.

"Но если будут введены обязательные "ковидные паспорта" в определенных странах, то спрос на эти страны упадет, так как многие туристы нашей турфирмы не готовы делать прививку в ближайшее время. На данный момент туристы готовы сдать тест за несколько дней до вылета и лететь с отрицательным результатом", - заявила эксперт.

Также ограничения, к которым приведет введение подобных документов, могут стать причиной агрессии и страха, а также чувства дискриминации, разочарования и растерянности от того, что поездки в привычном формате могут стать недоступны без прививки, уверена психолог Ольга Варегина.

Ранее Владимир Путин поручил правительству до 20 января рассмотреть вопрос о выдаче сертификатов прошедшим вакцинацию от COVID-19 с использованием отечественных препаратов, а также о международном признании этих сертификатов в целях осуществления гражданами выезда из России, въезда в нее и пересечения ими государственных границ иностранных государств.

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