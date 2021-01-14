Число отравившихся в Буйнакске превысило 100 человек

Помощь врачей потребовалась 97 детям

Как сообщили в пресс-службе республиканского Минздрава, из-за отравления в дагестанском Буйнакске к медикам обратились уже 115 человек, передает "Интерфакс".

Среди тех, кому потребовалась помощь врачей, - 97 детей. 83 человека госпитализированы. Все они находятся в состоянии легкой и средней степени тяжести, врачи продолжают подворовые обходы для выявления отравившихся.

Точная причина случившегося пока не установлена. Рассматриваются версии о загрязнении водопроводной воды и просроченных подарочных наборах. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Использование водопроводной воды в городе временно запрещено, во все районы направлены водовозы. Работа детских садов временно приостановлена.

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