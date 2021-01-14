ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Германии рассказали, когда пандемия будет взята под контроль

12:59
  • четверг
  • 14 января 2021

Ранее в стране продлили общенациональный локдаун

В ходе пресс-конференции в Берлине руководитель немецкого института Роберта Коха Лотар Вилер заявил, что пандемия COVID-19 будет взята под контроль в конце 2021 года. Но пока что, по его словам, нужно тщательно соблюдать все меры предосторожности, ведь другого пути победить болезнь нет.

В Германии назвали условие для производства российской вакцины в ЕС
В США обнаружили две новые мутации коронавируса

"Мы все хотели бы возвращения к норме, к обыденности с наименьшим количеством ограничений, но чтобы прийти к этому, мы должны значительно сократить число зараженных", - цитирует выступление Вилера РИА "Новости".

Ранее в Германии продлили жесткие коронавирусные ограничения до 31 января. В стране действует общенациональный локдаун - работаю только продуктовые магазины, аптеки, банки, медучреждения, отделения почты и зоомагазины. Школьники отправлены на дистанционное обучение, встречи допускаются в составе представителей одного домохозяйства плюс еще один человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Коронавирус в Германии
Коронавирус в Германии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.