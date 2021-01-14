В Германии рассказали, когда пандемия будет взята под контроль

Ранее в стране продлили общенациональный локдаун

В ходе пресс-конференции в Берлине руководитель немецкого института Роберта Коха Лотар Вилер заявил, что пандемия COVID-19 будет взята под контроль в конце 2021 года. Но пока что, по его словам, нужно тщательно соблюдать все меры предосторожности, ведь другого пути победить болезнь нет.

"Мы все хотели бы возвращения к норме, к обыденности с наименьшим количеством ограничений, но чтобы прийти к этому, мы должны значительно сократить число зараженных", - цитирует выступление Вилера РИА "Новости".

Ранее в Германии продлили жесткие коронавирусные ограничения до 31 января. В стране действует общенациональный локдаун - работаю только продуктовые магазины, аптеки, банки, медучреждения, отделения почты и зоомагазины. Школьники отправлены на дистанционное обучение, встречи допускаются в составе представителей одного домохозяйства плюс еще один человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"