Гинцбург рассказал о работе над комбинированной вакциной

В России создают препарат для профилактики гриппа и COVID-19

Технология создания комбинированных вакцин отработана. Об этом заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, препарат, который будет защищать и от гриппа, и от коронавируса, может появиться уже к концу 2022 года.

"Мы сейчас на тех штаммах, которые у нас есть, все отрабатываем, а потом подключим актуальные штаммы… Клинические испытания мы начнем все же в начале следующего года", - рассказал РИА Новости Гинцбург.

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в России выявили 24 тысячи 763 новых случая коронавируса. Выздоровевших - больше, чем заболевших. Из больниц выписали еще 27 тысяч 956 пациентов.

Уже с понедельника по поручению Владимира Путина массовая вакцинация "Спутником V" стартует по всей стране.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"