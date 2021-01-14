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Гинцбург рассказал о работе над комбинированной вакциной

12:55
  • четверг
  • 14 января 2021

В России создают препарат для профилактики гриппа и COVID-19

Технология создания комбинированных вакцин отработана. Об этом заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, препарат, который будет защищать и от гриппа, и от коронавируса, может появиться уже к концу 2022 года.
В России выявили еще 24763 заболевших коронавирусом

"Мы сейчас на тех штаммах, которые у нас есть, все отрабатываем, а потом подключим актуальные штаммы… Клинические испытания мы начнем все же в начале следующего года", - рассказал РИА Новости Гинцбург.

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в России выявили 24 тысячи 763 новых случая коронавируса.  Выздоровевших - больше, чем заболевших. Из больниц выписали еще 27 тысяч 956 пациентов.

Уже с понедельника по поручению Владимира Путина массовая вакцинация "Спутником V" стартует по всей стране.

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