Новый пригородный вокзал "Баковка" открыли на МЦД-1

Местные жители теперь смогут экономить почти час на дороге

На МЦД-1 сегодня открылся новый пригородный вокзал "Баковка". Об этом сообщил Сергей Собянин.

"Построили платформу с навесом. Новый подземный пассажирский терминал по просьбе местных жителей построили ближе к многоквартирному кварталу. Путь до станции для них стал короче и доступнее", - написал Собянин на своей странице в "Вконтакте".

По его словам, теперь местные жители смогут пересесть с автомобилей на поезда и тем самым сэкономить на дороге в столицу 40-50 минут. Путь до станции "Славянский бульвар" займет всего 20 минут.

Собянин добавил, что в этом году власти Москвы совместно с РЖД и Подмосковьем планируют открыть еще 10 вокзалов на уже функционирующих и перспективных диаметрах. Кроме того, на станции МЦК "Локомотив" появится вокзал для поездов дальнего следования "Восточный".

Станция Баковка расположена в Московской области, на границе одноименного микрорайона города Одинцово и деревни Мамоново, между станциями МЦД-1 Одинцово и Сколково.

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