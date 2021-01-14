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"Я не плачу алименты": Виталий Гогунский впервые рассказал о разводе

13:37
  • четверг
  • 14 января 2021

Артист в разводе почти два года

Актер Виталий Гогунский признался, что не платит алименты бывшей жене Ирине Маирко, с которой у него есть общая 10-летняя дочь Милана.

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Гогунский отметил, что после развода весной 2019 года экс-супруга так и не подала на алименты. "Я действительно не плачу алименты, но у нас есть договоренности. Но для меня это подстава. Было неожиданно, не знаю, кто посоветовал. Это нормально — не обсуждать дела семьи, которые происходят внутри, особенно если есть спорные эмоциональные вопросы", - заявил артист.

Также он заявил, что очень любит дочь и скучает по ней, но не имеет возможности общаться с ребенком. По словам Гогунского, мать якобы настраивает девочку против него и даже заблокировала его номер в телефоне Миланы.

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