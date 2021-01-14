Врач рекомендовала сердечникам сделать прививку от коронавируса

Это позволит избежать осложнений

Пожилым людям и тем, кто страдает заболеваниями сердечнососудистой системы важно пройти вакцинацию от коронавируса. Такое мнение высказала главный внештатный кардиолог департамента здравоохранения Москвы и главный врач городской клинической больницы имени Давыдовского Елена Васильева.

"Поверьте, за время пандемии, в ходе которой через нашу больницу прошли тысячи пациентов с коронавирусом, мы имели возможность убедиться, насколько опасен коронавирус для ветеранов. Не случайно в ряде стран вакцинацию начали с домов престарелых. И то, что Москва дала возможность сделать эту прививку всем пожилым москвичам в возрасте 60+, на мой взгляд, замечательная инициатива", - считает Елена Васильева.

Она отметила, что прививка от коронавируса нужна всем. В первую очередь, ее должны сделать молодые люди, чтобы не быть источником инфекции для людей более старшего поколения, которые болеют тяжелее всех. Васильева указала, что COVID-19 увеличивает риск инфаркта или инсульта у людей с патологией сердечно-сосудистой системы.

Елена Васильева рассказал, что в ее больнице было вакцинировано около 400 пациентов с сердечнососудистыми патологиями. У людей старшей возрастной группы, в ней было порядка 30 человек старше 90 лет, практически не было реакции на прививку. Хорошо перенесла прививку и 93-летняя мама Васильевой.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"