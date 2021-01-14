ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Врач рекомендовала сердечникам сделать прививку от коронавируса

13:48
  • четверг
  • 14 января 2021

Это позволит избежать осложнений

Пожилым людям и тем, кто страдает заболеваниями сердечнососудистой системы важно пройти вакцинацию от коронавируса. Такое мнение высказала главный внештатный кардиолог департамента здравоохранения Москвы и главный врач городской клинической больницы имени Давыдовского Елена Васильева.

"Поверьте, за время пандемии, в ходе которой через нашу больницу прошли тысячи пациентов с коронавирусом, мы имели возможность убедиться, насколько опасен коронавирус для ветеранов. Не случайно в ряде стран вакцинацию начали с домов престарелых. И то, что Москва дала возможность сделать эту прививку всем пожилым москвичам в возрасте 60+, на мой взгляд, замечательная инициатива", - считает Елена Васильева.

Она отметила, что прививка от коронавируса нужна всем. В первую очередь, ее должны сделать молодые люди, чтобы не быть источником инфекции для людей более старшего поколения, которые болеют тяжелее всех. Васильева указала, что COVID-19 увеличивает риск инфаркта или инсульта у людей с патологией сердечно-сосудистой системы.

Елена Васильева рассказал, что в ее больнице было вакцинировано около 400 пациентов с сердечнососудистыми патологиями. У людей старшей возрастной группы, в ней было порядка 30 человек старше 90 лет, практически не было реакции на прививку. Хорошо перенесла прививку и 93-летняя мама Васильевой.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Вакцинация от COVID-19 в Москве
Вакцинация от COVID-19 в Москве
Кардиограмма сердца
Кардиограмма сердца
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.