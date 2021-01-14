ЕСПЧ отклонил ряд обвинений Украины против России по Крыму

В частности, о якобы имевших место убийствах мирных граждан

Пресс-служба Министерства юстиции сообщила, что ряд обвинений Украины в сторону в России по событиям в Крыму в 2014-2015 годах сочтены Европейским судом по правам человека недоказанными. Об этом пишет РИА "Новости".

Уточняется, что ЕСПЧ не принял заявления украинской стороны о якобы имевших место убийствах мирных граждан, задержаниях журналистов, дискриминации этнических украинцев и политически мотивированном уголовном преследовании.

Минюст отмечает, что ЕСПЧ подтвердил свои процессуальные полномочия по дальнейшему рассмотрению дела. Вопрос о том, было ли воссоединение Крыма с Россией законным, ЕСПЧ рассматривать не стал.

Крым вернулся в состав России в марте 2014 года по итогам референдума. 96,77% избирателей на полуострове и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за воссоединение с Россией. Киевские власти считают это аннексией. Владимир Путин же неоднократно подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт навсегда.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в 2021 году Киев постарается резко усилить международное давление на Москву по крымской тематике, чтобы сделать вопрос о принадлежности полуострова "адским" для России. Для этого Украина намеревается созвать специальный "крымский саммит". В Совете Федерации эти планы назвали политическим проектом.

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