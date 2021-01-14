Собянин: на МЦД-1 открыли новый пригородный вокзал "Баковка"

Местные жители смогут существенно экономить на дороге в Москву

На первой линии Московских центральных диаметров полностью завершена реконструкция станции "Баковка". Теперь там две современные платформы и дополнительный подземный терминал с кассами, турникетами, лифтами и эскалаторами, который, по просьбам местных жителей, возвели ближе к жилым кварталам.

До центра Москвы - за 40 минут! Бывший дачный поселок, а сегодня современный район Подмосковья, стал еще ближе к столице. Здесь завершилась реконструкция железнодорожной платформы. Теперь это станция "Баковка" Первого центрального диаметра. После обновления она увеличилась почти в два раза. Здесь построили современный мини-вокзал с подземным терминалом.

"Практически за 2 года из двух платформ и старого образца пешеходного моста, он превратился в полноценное сооружение с комфортом, где можно встречать пассажиров и обеспечивать не только высадку и посадку на платформу, на железнодорожный транспорт, но и обеспечивать транзит из одной части городской территории в другую", - говорит заместитель начальника Московской железной дороги по строительству Павел Петровичев.

Станция "Баковка" расположена на границе города Одинцово и деревни Мамоново, между станциями первого диаметра "Одинцово" и "Сколково". Реконструкция проводилась в два этапа. При этом учли и пожелания жителей района. Например, здесь появился удобный пешеходный тоннель, который позволит быстро добираться к поездам тысячам пассажиров. Рядом со станцией также обустроили парковку, привели в порядок тротуары, обновили освещение. "Баковка" упростит жизнь как минимум 22 тысяч человек. Они смогут легко добираться до столицы по новым тарифам.

"С запуском МЦД у жителей микрорайона Баковка появилось наземное метро. Во-первых, за счет новой тарифной системы они существенно экономят на проезде - до 4 тысяч рублей в месяц. Например, до Белорусского вокзала по карте "Тройка" вы можете доехать сейчас за 50 рублей и бесплатно пересесть на метро, а такая же поездка, если отдельно покупать билет на электричку и метрополитен, выйдет в районе 140 рублей", - говорит заместитель начальника Комплекса информирования Московских центральных диаметров Департамента транспорта г. Москвы Владимир Зайченко.

Благодаря таким бесплатным пересадкам с электрички на метро в прошлом году пассажиры МЦД сэкономили около двух миллиардов рублей. "Баковка" - уже седьмой реконструированный транспортный узел на территории подмосковных железных дорог. И первая станция МЦД, открытая в новом году. В 2021 году будут открыты еще 10 платформ второго и перспективного четвертого Московских центральных диаметров.

Елена Сахно, Владимир Хуртин, Илья Ушаков. "ТВ Центр".

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