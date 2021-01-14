Найденная в Туле скрипка зазвучала после десятилетий тишины

Но ее автором оказался все же не Страдивари

Старинная скрипка, которую нашли в Туле, снова зазвучала в Москве. Десятилетия уникальный инструмент с личной печатью Антонио Страдивари пролежал на антресолях в обычной квартире. Находка вызвала резонанс как в России, так и за рубежом. Всех интересовал один вопрос: действительно ли скрипку создал великий итальянец?

Она звучит то пронзительно и нежно, то глубоко и мощно. Скрипка, молчавшая почти два столетия. Кажется, сейчас ей снова подвластны абсолютно любые темпы и ритмы.

Эта история в сентябре прошлого года взбудоражила сразу две страны - Россию и Германию. Писатель Юрий Курносов обнаружил в Тульской области на антресолях наследство, оставшееся от тети, - старинную скрипку со знаком Страдивари и датой 1691 год. Экспертиза потом, правда, показала, что инструмент появился на свет позднее — в XIX веке в немецком городе Миттенвальд, известном на весь мир именно скрипичных дел мастерами. Обнаружились и их фамилии - под надписью Страдивари.

"Это все-таки ручная работа, не мануфактура, которая делалась когда-то станками. В общем-то, ценность этого инструмента - в том, что всё сделано руками", - говорит реставратор музыкальных инструментов Лариса Керченко.

Скрипка очень хорошо сохранилась. Но играть на ней было нельзя, требовалась реставрация. И мастер Лариса Керченко тщательно провела её и подобрала все недостающие детали.

"Сейчас всё стоит классически, как должно быть. Здесь - чёрное дерево - гриф, черное дерево - колки, палисандровый подбородник, клен из звучащего хорошего дерева на подставке. И скрипка теперь в полном порядке", - говорит Керченко.

После трех месяцев реставрации 30 декабря, как подарок к Новому году, скрипка вернулась к хозяину. А сейчас впервые зазвучала. В руках известной скрипачки Елены Мансуровой.

"Все струны равномерно, полноценно, то есть от басовой до "ми" и до бесконечности. Страдивари передал радость жизни", - делится впечатлениями она.

В планах - не только домашние концерты. В ближайшее время у публики тоже есть шанс услышать волшебную скрипку. И в Москве, и в Тульской области, где была совершена находка. Не исключено, как будет возможность, отправится скрипка и на гастроли в Германию.

"Там ведутся поиски наследников тех мастеров, которые сделали ее. Обязательно повезем эту скрипку в Германию, чтобы наследники смогли сыграть, прикоснуться к инструменту, который более двухсот лет назад был сделан руками их прадедов", - говорит Юрий Курносов.

Нынешние владельцы инструмента хорошо понимают: для того, чтобы у старинной скрипки действительно началась вторая жизнь, она должна звучать постоянно.

Юлия Богоманшина, Арсений Калашников, Дмитрий Лукиных. "ТВ Центр".

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