Эксперты посоветовали, как правильно пережить морозы в Москве

Специалисты рекомендуют надевать просторную одежду в несколько слоев

Минувшая ночь стала самой холодной с начала года. К утру столбики термометров опустились почти до 14 градусов ниже нуля. Правда, побить рекорд этого дня в 1893 году, когда было минус 37, не удалось. Но город и в снегопад, и в морозы живет. Суровая зима и испытания холодом - не приговор. Как согреться правильно и как прийти на помощь тем, кому, кажется, уже никто не поможет.

Пуск двигателя каждое утро превращается в экзамен для автомобилистов: заведется или нет. Крепкий минус на улице заставляет вспомнить о техобслуживании и замене запчастей. Эксперты успокаивают: ухоженный автомобиль не подведет в морозы до минус 30. А вот стоит ли, следуя народным рецептам, менять "незамерзайку" на водку - вопрос.

"Это одно и то же по своей химической сути. Единственная проблема. Когда будете поливать такой состав на лобовое стекло, будут идти пары и запах. Если вам встретится сотрудник полиции, он может заподозрить, что жидкость вы применяете не только для того, чтобы мыть стекло, а для того и чтобы согреваться изнутри", - предупредил автоэксперт Игорь Моржаретто.

А этого даже тем, кто не за рулем, на морозе делать не рекомендуют: алкоголь притупляет ощущения.

"Если человек почувствовал симптомы переохлаждения - это озноб. А если мы говорим про обморожение - это покалывание, жжение в обмороженных конечностях, то, конечно, нужно как можно скорее прийти в теплое помещение", - сказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, главный врач ГБУЗ "Консультативно-диагностическая поликлиника № 121 Департамента здравоохранения города Москвы", к.м.н. Андрей Тяжельников.

Те, кому идти некуда, тепло ищут в переходах, магазинах и аптеках. Сюда и вызвали социальный патруль. Мужчина согласился пойти в автобус, согреться. Рассказал, что зовут Сергеем. А остался на улице после смерти жены. Документы он потерял. Предложили оформить новые, а пока пожить в центре Елизаветы Глинки.

"В центре имени Глинки можно получить не только помощь в виде обогрева, ночлега. Люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию, могут получить психологическую помощь, юридическую и доврачебную помощь", - заявила директор ГКУ "Центр социальной адаптации им. Е.П. Глинки Ольга Павличева.

Вероятно, от собак таким образом решили избавиться (см. видео). Похожие голодные щенки в неблагополучной квартире на юге Москвы докучали соседям. Все праздники из-за двери доносился надрывный визг и тявканье.

Дверь была не заперта, ее открыли с полицией. Внутри - никого, сломанная мебель, грязь и двое голодных щенков. Теперь они ищут новый дом и заботливых хозяев.

Без помощи людей животным зимой на улице не выжить. Ведь на этой неделе - самый пик январских морозов. Похолодание и осадки в Москве ждали, поэтому готовились заранее. Постепенно поднимали температуру в батареях, проверяли ТЭЦ и снегоуборочную технику.

Чтобы не мерзнуть на улице, специалисты рекомендуют надевать просторную одежду в несколько слоев и обувь с теплым носком. Для Жан-Батиста условия сейчас экстремальные, ведь на его родине - в государстве Бурунди - всегда лето.

"Я обычно видел по фильмам, по телевизору, и думал, как мы будем жить в холодильнике. Сейчас уже влюбился, можно так сказать! Когда уезжаю домой, иногда скучаю даже по снегу, бывает такое", - говорит Жан-Батист Букуру.

Зато сейчас есть возможность насладиться снегопадами. Прогноз на настоящую русскую зиму в начале Нового года оправдался.

"Полный комплект: и снег, и метели, и морозы. Снег был сильным в течение ночи, у нас выпало до 8 миллиметров осадков. По области - до 9. Снег сопровождался метелью, в Москве порывы до 11 метров в секунду, и до 16 метров по области", - сообщила ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.

Столбики термометров продолжат опускаться, самой холодной будет ночь на понедельник - больше 25 градусов мороза, днем - до минус 20.

Наталья Тарасова, Мария Леванова, Егор Миронов, Александр Козликин, Татьяна Сидорова, Сергей Костиков. "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"