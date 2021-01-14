Власти Москвы договорились с 34 частными клиниками о вакцинации от COVID-19

Половина из них уже получила препарат "Спутник V"

В Москве в два раза увеличили мощности вакцинации от COVID-19. Об этом сегодня заявила заместитель мэра Анастасия Ракова. В столице открылись ещё 30 дополнительных пунктов на базе городских поликлиник. Таким образом, их число выросло до ста.

Как пояснила Ракова, это позволит сделать прививку всем желающим без очередей и в удобное время. Запись в новые пункты началась ещё накануне. Кроме того, заммэра отметила, что столичное правительство заключило соглашение с 34 частными медицинскими клиниками об организации пунктов вакцинации от коронавируса. Половина из них уже получили препарат и начали делать прививки, сообщает "ТВ Центр".

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