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Путин и Бречалов обсудили социально-экономическое развитие Удмуртии

14:42
  • четверг
  • 14 января 2021

Число предприятий малого и среднего бизнеса в регионе растет даже в период пандемии

В Удмуртии число предприятий малого и среднего бизнеса растёт даже в период пандемии. Об этом сегодня сообщил Владимиру Путину глава региона Александр Бречалов. Президент провёл с ним рабочую встречу по видеосвязи из Ново-Огарёва, передает "ТВ Центр".

Финансовая поддержка федеральных и местных властей помогла выжить большому числу компаний Удмуртии. Теперь они активно осваивают европейские и азиатские рынки. Развивается электронная торговля. В социальной сфере за три года построены десятки школ и детских садов. Около двадцати учебных заведений возведут в ближайшие месяцы. Увеличивается жилищный фонд.

"В части жилищного строительства в Удмуртской Республике в 2019–2020 годах введено в  эксплуатацию более 1,5 миллиона квадратных метров жилья. Хотел бы сказать, что все показатели, которые до нас были доведены и в 2019, и в 2020  году, мы выполнили", - заявил глава республики Александр Бречалов.

"В последнее время, за 2019, за 2020 годы ситуация начала выправляться, и в целом объём строительных работ в регионе увеличился на 39 с лишним процентов. Это хороший показатель, имея в виду, что в среднем по стране в это, прямо скажем, кризисное время мы наблюдали определённый спад. Это, безусловно, результат Ваших усилий вместе с  бизнесом, с  администрациями муниципалитетов, городов и так далее. Это всё вещь такая, требующая постоянного внимания. Надеюсь, что и дальше это будет всё продолжаться в таком же ключе и в  таком  же темпе", - сказал Путин.

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