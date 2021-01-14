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Олег Газманов раскрыл главный признак молодости

13:58
  • четверг
  • 14 января 2021

Артист поделился своими взглядами на жизнь

Олег Газманов назвал главное качество, которое, по его мнению, делает человека молодым. Музыкант уверен, что один из основных признаков молодости – способность удивляться.

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"Я думаю, что способность удивляться — это что-то из детства. Пока мы способны удивляться, мы молоды. Как только мы потеряем эту способность, мы тут же состаримся", - высказался певец в Сети.

Также он показал подписчикам видео, которое снял во время отпуска на Карибских островах. В ролике видно, как музыкант уговаривает черепаху его не бояться. Газманов признался, что ему очень интересны подобные путешествия.

"Иногда на гастролях или отдыхе я внезапно понимаю, что никогда моя нога еще не ступала в этом месте и для меня здесь все новое. И мне это очень интересно", - добавил артист.

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