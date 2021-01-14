Олег Газманов раскрыл главный признак молодости

Артист поделился своими взглядами на жизнь

Олег Газманов назвал главное качество, которое, по его мнению, делает человека молодым. Музыкант уверен, что один из основных признаков молодости – способность удивляться.

"Я думаю, что способность удивляться — это что-то из детства. Пока мы способны удивляться, мы молоды. Как только мы потеряем эту способность, мы тут же состаримся", - высказался певец в Сети.

Также он показал подписчикам видео, которое снял во время отпуска на Карибских островах. В ролике видно, как музыкант уговаривает черепаху его не бояться. Газманов признался, что ему очень интересны подобные путешествия.

"Иногда на гастролях или отдыхе я внезапно понимаю, что никогда моя нога еще не ступала в этом месте и для меня здесь все новое. И мне это очень интересно", - добавил артист.

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