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В Минфине оценили возможность снижения налогов в России

13:55
  • четверг
  • 14 января 2021

Речь об этом зашла в ходе Гайдаровского форума

В ходе своего выступления на Гайдаровском форуме заместитель министра финансов России Алексей Сазанов заявил, что в обозримом будущем ожидать значительного снижения налогов в стране не стоит.

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"На мой взгляд, потенциала к существенному снижению налоговой нагрузки сейчас у государства просто нет", - цитирует замглавы Минфина ТАСС.

Ранее министр финансов Антон Силуанов рассказал, что в 2020 году предельные расходы федерального бюджета составили 23,84 триллиона рублей. Ответственные за распределение средств ведомства не успели потратить из этой суммы около 1 триллиона. Средства было решено пустить на финансирование социальных расходов и программу вакцинации населения.

В начале 2021 года Минфин напомнил россиянам о том, что с 1 января им нужно платить налог с доходов по банковским вкладам свыше миллиона рублей. В ведомстве при этом указали, что налогом будут облагаться не сами вклады, а лишь проценты по ним. Налоговая ставка - 13%.

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