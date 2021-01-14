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Стала известна погода в Москве в Крещение

15:05
  • четверг
  • 14 января 2021

Жителей столицы ждет аномальный холод

В Крещение в столице пройдет небольшой снег, днем температура опустится до -11, а ночью – до -18 градусов, рассказал синоптик Евгений Тишковец.
Кому не стоит окунаться в прорубь на Крещение

Специалист предупредил, что самые сильные морозы в Москве будут накануне праздника. В понедельник ночью может похолодать до минус 20 - минус 25 ночью и минус 12 - минус 17 градусов днем.

"А в канун Крещения природа немного сжалится над жителями Москвы и области и на место антициклона со Скандинавии подойдет ложбина Североатлантического циклона, поэтому небо прикроют облака, кое-где осыпая легким пушистым снегом. Соответственно, это ослабит радиационное выхолаживание, то есть обусловленное малооблачной погодой. И чуть-чуть смягчит холод. Все равно температура будет довольно низкая", - заявил Тишковец.

При этом скорость ветра не превысит 1-6 метров в секунду, передает РИА Новости.

Синоптик добавил, что в этом году традиционные крещенские морозы окажутся аномально холодными - такой температурный фон на несколько градусов ниже, чем должно быть в январе.

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