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Назван фактор, повышающий риск заболеваний сердца в три раза

14:35
  • четверг
  • 14 января 2021

Следите за состоянием зубов, призывают врачи

Британские исследователи пришли к выводу, что плохое состояние зубов увеличивает риск заболеваний сердца в 2,7 раза, передает РИА "Новости".

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Как отметил стоматолог Ричард Маркес, в кровотоке могут развиться бактериальные инфекции, негативно влияющие на клапаны сердца. Помимо этого, подобные проблемы становятся причиной учащенного сердцебиения. Для поддержания здоровья зубов медики рекомендуют чистить их два раза в день, а также сократить потребление сахара.

Ранее аналитики британской организации Blood Pressure UK выявили неочевидный симптом сердечных заболеваний. Отек лодыжек, считают врачи, может указывать на риск не только повышенного кровяного давления, но и сердечной недостаточности.

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