Мурашко заявил об увеличении поставок вакцины в регионы

Ранее Владимир Путин распорядился начать массовую вакцинацию

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что выпуск и объемы поставок вакцины от коронавируса в регионы в ближайшее время вырастут.

"На сегодняшний день в гражданский оборот выпущено более 1,6 миллионов доз вакцины, в ближайшее время выпуск и объемы поставок в субъекты значительно вырастут", - цитирует главу Минздрава РИА "Новости".

В среду президент Владимир Путин отдал распоряжение начать массовую вакцинацию от COVID-19 со следующей недели. Как отметил глава государства, производство вакцины достигло необходимых объемов, а ее высокое качество подтвердились на практике. Президент добавил, что ситуация с распространением заболевания в стране несколько улучшилась, но расслабляться нельзя, так как до полной победы над пандемией еще далеко.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"