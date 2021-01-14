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Мурашко заявил об увеличении поставок вакцины в регионы

14:27
  • четверг
  • 14 января 2021

Ранее Владимир Путин распорядился начать массовую вакцинацию

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что выпуск и объемы поставок вакцины от коронавируса в регионы в ближайшее время вырастут.

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"На сегодняшний день в гражданский оборот выпущено более 1,6 миллионов доз вакцины, в ближайшее время выпуск и объемы поставок в субъекты значительно вырастут", - цитирует главу Минздрава РИА "Новости".

В среду президент Владимир Путин отдал распоряжение начать массовую вакцинацию от COVID-19 со следующей недели. Как отметил глава государства, производство вакцины достигло необходимых объемов, а ее высокое качество подтвердились на практике. Президент добавил, что ситуация с распространением заболевания в стране несколько улучшилась, но расслабляться нельзя, так как до полной победы над пандемией еще далеко.

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