Допустимую заполняемость театров в Петербурге увеличат

Эпидемиологическая ситуация в городе улучшается
В Санкт-Петербурге повысят допустимую заполняемость театров с 25% до 50%, такое решение принял мэр города Александр Беглов.
"С 16 января возможность заполняемости зрительных залов в театрах увеличивается с 25% до 50%", - сказано в соответствующем постановлении.
Отмечается, что, несмотря на смягчение ограничений, театры будут обязаны соблюдать противоэпидемиологические меры, до 31 января сохраняется временный запрет на посещение театров организованными группами для детей в возрасте до 16 лет, передает ТАСС.
На сегодняшний день Петербург занимает второе место среди городов страны по числу зараженных - выявлено 287 814 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 8 649 из них скончались.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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