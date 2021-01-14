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Допустимую заполняемость театров в Петербурге увеличат

15:07
  • четверг
  • 14 января 2021

Эпидемиологическая ситуация в городе улучшается

В Санкт-Петербурге повысят допустимую заполняемость театров с 25% до 50%, такое решение принял мэр города Александр Беглов.

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"С 16 января возможность заполняемости зрительных залов в театрах увеличивается с 25% до 50%", - сказано в соответствующем постановлении.

Отмечается, что, несмотря на смягчение ограничений, театры будут обязаны соблюдать противоэпидемиологические меры, до 31 января сохраняется временный запрет на посещение театров организованными группами для детей в возрасте до 16 лет, передает ТАСС.

На сегодняшний день Петербург занимает второе место среди городов страны по числу зараженных - выявлено 287 814 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 8 649 из них скончались.   

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