ФНС раскрыла сумму, которую россияне хранят за рубежом

Это более 700 тысяч финансовых счетов

Федеральная налоговая служба поделилась данными о том, какую сумму российские налогоплательщики имеют на зарубежных финансовых счетах - это около 13 триллионов рублей.

"Россияне располагают в целом по миру, в том периметре, который покрыт автоматическим обменом, где-то более чем 700 тысячами финансовых счетов. Это 400 тысяч налоговых резидентов - юридических и физических лиц. Остатки на этих счетах в рублевом эквиваленте где-то уже превышают 13 триллионов рублей", - приводит ТАСС слова заместителя руководителя ФНС Дмитрия Вольвача.

Ранее в ходе Гайдаровского форума заместитель главы Министерства финансов России Алексей Сазанов заявил, что в обозримом будущем ожидать значительного снижения налогов в стране не стоит. Потенциала для этого у государства, отметил замминистра, сегодня попросту нет.

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