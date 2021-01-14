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Папа Римский привился от коронавируса

14:51
  • четверг
  • 14 января 2021

Это же сделал и почетный Папа на покое Бенедикт XVI

84-летний Папа Римский Франциск и его 93-летний предшественник почетный Папа Римский на покое Бенедикт XVI сделали прививки от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе Святого престола.

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"Могу подтвердить, что в рамках проводимой программы по вакцинации в государстве Ватикан первую дозу прививки от коронавируса ввели Папе Франциску и почетному Папе на покое", - цитирует сообщение ТАСС.

В марте 2020 года Папа Римский впервые в истории Ватикана проводил воскресную проповедь по видеотрансляции в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. Верующих на площади при этом собралось гораздо меньше обычного - на этом настояли итальянские власти.

Несколько дней назад от коронавируса привились королева Великобритании Елизавета II и ее муж. Прививки королевской чете были сделаны в Виндзорском замке, где супруги пережидают локдаун в Англии.

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