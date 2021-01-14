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После прививки от COVID-19 жителям Сахалина разрешат не носить маски

15:37
  • четверг
  • 14 января 2021

Вместо них придется носить бейджи

Жители Сахалина, которые сделали прививку от коронавирусной инфекции, смогут не носить в общественных местах защитные маски. После вакцинации им выдадут специальные бейджи, рассказали в пресс-службе главы региона.

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"Тем людям, которые будут проходить вакцинацию, мы будем предлагать, чтобы они могли получить бейджик - такой специальный документ, который они могут носить вместо маски. Эти революционные мероприятия сейчас прорабатываются, и они будут официально включены в нашу повседневную жизнь", - объяснил губернатор Валерий Лимаренко.

Массовая вакцинация в регионе начнется в субботу, 16 января. На Сахалин и Курилы доставят свыше 9 тысяч доз отечественной вакцины от COVID-19. В дальнейшем в регион ежемесячно будут привозить до 20 тысяч доз препарата, передает РИА Новости.

"Эта вакцина себя отлично зарекомендовала. Практика показывает, что она дает высокую степень защиты. Поэтому я призываю жителей области активно подключаться к вакцинации", - добавил губернатор.

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