После прививки от COVID-19 жителям Сахалина разрешат не носить маски

Вместо них придется носить бейджи

Жители Сахалина, которые сделали прививку от коронавирусной инфекции, смогут не носить в общественных местах защитные маски. После вакцинации им выдадут специальные бейджи, рассказали в пресс-службе главы региона.

"Тем людям, которые будут проходить вакцинацию, мы будем предлагать, чтобы они могли получить бейджик - такой специальный документ, который они могут носить вместо маски. Эти революционные мероприятия сейчас прорабатываются, и они будут официально включены в нашу повседневную жизнь", - объяснил губернатор Валерий Лимаренко.

Массовая вакцинация в регионе начнется в субботу, 16 января. На Сахалин и Курилы доставят свыше 9 тысяч доз отечественной вакцины от COVID-19. В дальнейшем в регион ежемесячно будут привозить до 20 тысяч доз препарата, передает РИА Новости.

"Эта вакцина себя отлично зарекомендовала. Практика показывает, что она дает высокую степень защиты. Поэтому я призываю жителей области активно подключаться к вакцинации", - добавил губернатор.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"