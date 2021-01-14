ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве мертвым нашли "Учителя года"

15:28
  • четверг
  • 14 января 2021

Проводится проверка

В столице сотрудники экстренных служб, вскрывшие дверь в квартиру на улице Гиляровского, обнаружили тело преподавателя биологии Андрея Квашенко, который неоднократно удостаивался звания "Учитель года России" в номинации "Наставник будущих ученых".

Как выяснилось, 67-летний учитель был мертв уже около недели. Никаких признаков насильственной смерти не выявлено, проверка продолжается, передает АГН "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Скорая помощь
Скорая помощь
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.