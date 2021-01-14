В Москве мертвым нашли "Учителя года"

Проводится проверка

В столице сотрудники экстренных служб, вскрывшие дверь в квартиру на улице Гиляровского, обнаружили тело преподавателя биологии Андрея Квашенко, который неоднократно удостаивался звания "Учитель года России" в номинации "Наставник будущих ученых".

Как выяснилось, 67-летний учитель был мертв уже около недели. Никаких признаков насильственной смерти не выявлено, проверка продолжается, передает АГН "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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