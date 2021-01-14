Создателя "Ералаша" снова ввели в кому

Состояние Грачевского стабильно тяжелое

Врачам снова пришлось ввести в медикаментозную кому Бориса Грачевского. Состояние худрука детского юмористического киножурнала "Ералаш" оценивают как стабильно тяжелое.

"Он в медикаментозном сне, пока стабильно тяжелое состояние", - сообщил журналистам друг режиссера, актер Владимир Долинский. Артист добавил, что COVID - "коварная болезнь".

О госпитализации 71-летнего Грачевского с коронавирусом стало известно в конце декабря. Тогда супруга режиссера Екатерина Белоцерковская говорила, что режиссер в стабильно тяжелом состоянии. Позже Грачевского поместили в реанимацию и ввели в искусственную кому. Однако 11 января стало известно, что худрука "Ералаша" вывели из медикаментозного сна.

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