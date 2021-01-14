В России зафиксирован рекордно низкий показатель младенческой смертности

Уровень инвалидности среди младенцев также не повышается.

Как сообщил глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко, на сегодняшний день показатель младенческой смертности в стране - самый низкий за всю историю СССР и Российской Федерации.

"Сегодня показатель младенческой смертности один из самых низких, точнее самый низкий за всю историю СССР и РФ", - цитирует РИА "Новости" заявление министра, сделанное на Гайдаровском форуме.

Мурашко при этом уточнил, что в последние годы уровень инвалидности среди младенцев в России не повышается.

Ранее на том же форуме глава Минздрава рассказал, что выпуск и объемы поставок вакцины от коронавируса в регионы в ближайшее время вырастут. Всего, по его словам, на сегодняшний день в гражданский оборот выпущено более 1,6 миллионов доз вакцины.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"