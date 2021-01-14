Маколей Калкин поддержал идею убрать Трампа из фильма "Один дома 2"

Актер выступил за встречу с самим собой вместо Трампа

Маколей Калкин одобрил идею убрать Дональда Трампа из второй части фильма "Один дома". Звезда картин про Кевина Маккалистера поддержал тех, кто не хочет видеть президента США в популярной киноленте.

Один из пользователей Twitter опубликовал в Сети эпизод в фойе гостиницы из фильма "Один дома 2", в котором потерявшийся главный герой разговаривает не с Трампом, а с пустым местом. Актеру понравилась обновленная сцена. "Браво", - подписал он.

Калкин также поддержал пользователя, призвавшего создать петицию о замене Трампа в фильме "Один дома 2" на 40-летнего Маколея Калкина.

Однако вариант устроить актеру встречу на экране с самим собой – не единственный. Интернет-пользователи видят в фильме на месте Трампа избранного американского президента Джо Байдена и даже актера Киану Ривза.

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