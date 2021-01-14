Депутат МГД Шарапова: Единый информационный сервис обеспечит врачебный контроль за москвичами

Цифровизация - новая реальность нашего времени, заявила парламентарий

Единый радиологический информационный сервис (ЕМИАС) обеспечит москвичам врачебный контроль. Об этом заявила депутат Московской городской думы Ольга Шарапова.

По ее словам, оперативный доступ к данным обследований может помочь пациентам при необходимости получить "второе мнение" врача-специалиста. "Описание исследования будет доступно для пациента сразу после того, как рентгенолог закончит заполнять протокол", - приводит АГН "Москва" слова парламентария.

Ольга Шарапова рассказала, что сейчас к сервису подключено более 1300 устройств, в основном это рентгенографические аппараты. По словам депутата, пандемия COVID-19 дала мощный импульс цифровизации - заставила продумать, как быстрее передавать данные обследований, чтобы при этом контакт с больным был минимальным.

"Цифровизация - это новая реальность нашего времени, и медицина обязана идти в ногу со временем", - подчеркнула парламентарий.

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