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Олимпийская сборная России решила вместо гимна использовать "Катюшу"

15:52
  • четверг
  • 14 января 2021

Предложение рассматривают в ОКР

Российская сборная на Олимпиаде может использовать вместо гимна страны песню "Катюша". С такой идеей обратилась в Олимпийский комитет России комиссия спортсменов.
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"Обсудили музыкальное сопровождение. У нас были разные варианты по поводу гимна, даже современные, но остановились на "Катюше". Это известная песня, ее мы решили предложить на рассмотрение ОКР", - сообщила председатель комиссии спортсменов ОКР, олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях Софья Великая.

В середине декабря 2020 года стало известно о решении Спортивного арбитражного суда в Лозанне. CAS частично поддержал иск Всемирного антидопингового агентства. В итоге российские спортсмены в ближайшие два года не смогут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под флагом России и использовать гимн своей страны.

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