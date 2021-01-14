Как расчищают улицы Москвы после мощного снегопада

Городской транспорт работает в штатном режиме

В Россию пришла настоящая зима - снежная и морозная. В Москве высота выпавшего только за ночь снега превысила 30 сантиметров. Это гораздо больше средних многолетних значений. Коммунальщики к непогоде были готовы: более 60 тысяч человек вышли на уборку снега. Расчищали, прежде всего, дороги. Городской транспорт, хотя и двигался медленнее обычного, работал в штатном режиме. Но снег и мороз не только причинили неудобства. Немало людей такой погоде обрадовались, а некоторые нашли в ней творческое вдохновение.

Подробнее – в репортаже Юлии Богоманшиной

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