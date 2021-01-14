Регионы России расширяют сеть прививочных пунктов

Масштабная вакцинация продолжается

По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, в гражданский оборот уже поступило более полутора миллиона доз вакцины, а до конца января субъекты получат ещё порядка двух миллионов. Производство препарата наращивается с каждым месяцем.

Несколько минут - и запись на прививку от коронавируса оформлена. В процедурный кабинет приглашают прийти даже в день звонка. До конца февраля в Челябинскую область поставят больше 150 тысяч доз вакцины, сейчас приоритет - людям пожилым и страдающим хроническими заболеваниями, то есть из группы риска.

Полным ходом масштабная вакцинация продолжается в вооруженных силах – в том числе и за пределами нашей страны. Первая партия препарата "Спутник V" доставлена на российскую военную базу в армянском городе Гюмри. А в Псковском гвардейском соединении ВДВ первыми вакцину получили военнослужащие отдельного аэромобильного медицинского отряда и разведчики.

30 дополнительных пунктов вакцинации в четверг открылись в Москве. Таким образом, общее число мест в столице, где можно сделать прививку от ковида, достигло сотни.

"Уже в первый день, как открылась запись, собственно, мы видим достаточно большой поток пациентов. Это люди и из новой категории, которым стала возможна запись. И, собственно, люди старшего поколения. И те, кто наиболее подвержен риску заразиться. И, соответственно, подвержен более серьезным осложнениям", - рассказал главный врач консультативно-диагностической поликлиники №121 Андрей Тяжельников.

Кроме того, правительство Москвы заключило соглашения более чем с 30 частными клиниками, чтобы и там можно было бесплатно получить "Спутник V". В 15 из них препарат уже доставлен.

В гражданский оборот в целом по стране уже выпущено миллион 600 тысяч доз вакцины, а до конца января это количество увеличится еще на 2 миллиона - заявил сегодня министр здравоохранения Михаил Мурашко. В своем докладе он обратил внимание на хорошо отработанную систему поставки других лекарств, необходимых для лечения пациентов, в регионы.

"Мы знаем, сколько пациентов, мы знаем сколько на них должно быть затрачено лекарственных препаратов, и, если в регионе или медицинской организации есть эти пациенты, но нет этого лекарственного препарата, вот таргетная система, чтобы поправить систему лечения пациента и соответственно добиться лучшего результата", - заявил Мурашко.

О готовности ускорить процесс сертификации российской вакцины "Спутник V", разработанной в центре имени Гамалеи, заявили сегодня во Всемирной организации здравоохранения. Параллельно ВОЗ решает вопрос об использовании паспортов вакцинации для путешественников.

"С появлением эффективных и безопасных вакцин против коронавирусной инфекции ВОЗ изучает вопросы и проблемы, связанные с вакцинацией международных путешественников. И хотелось бы напомнить, что использование международного сертификата вакцинации является вопросом, регулируемым медико-санитарными правилами", - сообщил старший специалист отдела иммунизации ЕРБ ВОЗ Олег Бенеш.

В России наступает переломный момент пандемии, а масштабная вакцинация позволит снизить опасения, которые сдерживали развитие экономики. Такой прогноз в четверг озвучил премьер Михаил Мишустин. Но даже в этой ситуации формат удаленной занятости не исчезнет, заявил председатель правительства.

"Во время распространения коронавируса по очевидным причинам произошёл рост дистанционной занятости. Весной и в начале лета, согласно некоторым исследованиям, её доля достигала от 10 до 15% от общей. Благодаря цифровым технологиям дистанционная занятость будет в наибольшей степени развиваться в новых, инновационных отраслях. Однако практика показывает, что и в некоторых традиционных сегментах реального производства тоже начинает происходить этот процесс", - отметил Мишустин.

Михаил Мишустин обратил внимание на то, как цифровые технологии повысили качество поддержки людей, потерявших работу. К положительным социальным результатам он также отнес сокращение теневого рынка труда и уменьшение размеров скрытой безработицы.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"