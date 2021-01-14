Политическое отступничество: к чему может привести импичмент Трампу

Документ, принятый в Палате представителей, должен ещё получить одобрение в Сенате

Республиканская партия США готовит ответный удар своим политическим оппонентам. На рассмотрение Конгресса могут вынести резолюцию об импичменте избранному президенту Джо Байдену. Причём, в первый же его рабочий день на этом посту. Ну а пока демократы пытаются досрочно отстранить от должности действующего главу Белого дома. Накануне Дональд Трамп стал первым президентом США, которого дважды подвергли процедуре импичмента.

Спикер нижней палаты американского парламента Ненси Пелоси наслаждается моментом. Инициатор первого импичмента для Трампа, она - впервые в истории США - триумфально объявляет ему второй.

"С грустью, с разбитым сердцем, понимая, что это означает для нашей страны, когда президент подстрекает к мятежу, я подписываю резолюцию об импичменте", - заявила Пелоси.

Хотя пока это только половина дела. Дальше резолюцию будет рассматривать Сенат. Но он на каникулах до 19 января. А инаугурация Байдена уже 20-го. Так что, скорее всего, вопрос отложат на более поздний срок. То есть снимать с должности Трампа будут, уже когда он перестанет ее занимать. Такого в истории США тоже еще не было.

Накануне в "Твиттере" Белого дома - его личный ведь теперь заблокирован навсегда - президент снова говорил о событиях 6 января. "Никто из моих настоящих сторонников не мог прибегнуть к насилию, не мог нарушить закон, угрожать своим согражданам. Если вы делали эти вещи, то вы не поддерживали наше движение. Вы атаковали его. Вы атаковали нашу страну", - сказал Трамп.

Вопрос импичмента Трамп не комментирует. Хотя, по данным CNN, в Белом Доме сейчас как на пороховой бочке. А его хозяин - в подавленном настроении, жалуется на недостаточную поддержку республиканцев. Это и правда невиданное прежде политическое отступничество. За резолюцию проголосовали сразу 10 конгрессменов-республиканцев. Но, похоже, многие просто боятся за собственную карьеру. Раз за Трампа взялись так серьезно. Причем, речь уже не только о политике. Власти Нью-Йорка решили разорвать все коммерческие проекты с компанией президента.

А ведь в Нью-Йорке у Трампа отели, катки, аттракционы, наконец, знаменитая "Трамп-тауэр". Потеря такого бизнеса обернется убытками в миллиарды долларов. Все это, конечно, не может не возмущать избирателей президента. В соцсетях призывают собраться на новый митинг - прямо в день инаугурации Байдена. Подготовка к которой сейчас больше похожа на спецоперацию. Капитолий напоминает казармы солдат Нацгвардии. Их общее число в Вашингтоне в день вступления Байдена в должность достигнет 20 тысяч человек. Это в несколько раз больше, чем весь американский контингент в Ираке и Афганистане.

Как долго солдатам придется оставаться на боевом посту, непонятно. Импичменты за всю историю США объявлялись Конгрессом всего трижды. По отношению к Джонсону, Никсону и Клинтону. Хотя ни одна процедура так и не была доведена до конца. Слушания по резолюции об отставке Трампа в Сенате могут занять недели, если не месяцы. Парализовав таким образом работу администрации Байдена. Но что еще важнее, говорят эксперты, как нынешняя процедура скажется на будущем США. В стране с прецедентным правом у этой политической атаки могут быть далеко идущие последствия.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр".

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