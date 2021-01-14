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Политическое отступничество: к чему может привести импичмент Трампу

18:11
  • четверг
  • 14 января 2021

Документ, принятый в Палате представителей, должен ещё получить одобрение в Сенате

Республиканская партия США готовит ответный удар своим политическим оппонентам. На рассмотрение Конгресса могут вынести резолюцию об импичменте избранному президенту Джо Байдену. Причём, в первый же его рабочий день на этом посту. Ну а пока демократы пытаются досрочно отстранить от должности действующего главу Белого дома. Накануне Дональд Трамп стал первым президентом США, которого дважды подвергли процедуре импичмента.
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Спикер нижней палаты американского парламента Ненси Пелоси наслаждается моментом. Инициатор первого импичмента для Трампа, она - впервые в истории США - триумфально объявляет ему второй.

"С грустью, с разбитым сердцем, понимая, что это означает для нашей страны, когда президент подстрекает к мятежу, я подписываю резолюцию об импичменте", - заявила Пелоси.

Хотя пока это только половина дела. Дальше резолюцию будет рассматривать Сенат. Но он на каникулах до 19 января. А инаугурация Байдена уже 20-го. Так что, скорее всего, вопрос отложат на более поздний срок. То есть снимать с должности Трампа будут, уже когда он перестанет ее занимать. Такого в истории США тоже еще не было.

Накануне в "Твиттере" Белого дома - его личный ведь теперь заблокирован навсегда - президент снова говорил о событиях 6 января. "Никто из моих настоящих сторонников не мог прибегнуть к насилию, не мог нарушить закон, угрожать своим согражданам. Если вы делали эти вещи, то вы не поддерживали наше движение. Вы атаковали его. Вы атаковали нашу страну", - сказал Трамп.

Вопрос импичмента Трамп не комментирует. Хотя, по данным CNN, в Белом Доме сейчас как на пороховой бочке. А его хозяин - в подавленном настроении, жалуется на недостаточную поддержку республиканцев. Это и правда невиданное прежде политическое отступничество. За резолюцию проголосовали сразу 10 конгрессменов-республиканцев. Но, похоже, многие просто боятся за собственную карьеру. Раз за Трампа взялись так серьезно. Причем, речь уже не только о политике. Власти Нью-Йорка решили разорвать все коммерческие проекты с компанией президента.

А ведь в Нью-Йорке у Трампа отели, катки, аттракционы, наконец, знаменитая "Трамп-тауэр". Потеря такого бизнеса обернется убытками в миллиарды долларов.  Все это, конечно, не может не возмущать избирателей президента. В соцсетях призывают собраться на новый митинг - прямо в день инаугурации Байдена. Подготовка к которой сейчас больше похожа на спецоперацию. Капитолий напоминает казармы солдат Нацгвардии. Их общее число в Вашингтоне в день вступления Байдена в должность достигнет 20 тысяч человек. Это в несколько раз больше, чем весь американский контингент в Ираке и Афганистане.

Как долго солдатам придется оставаться на боевом посту, непонятно. Импичменты за всю историю США объявлялись Конгрессом всего трижды. По отношению к Джонсону, Никсону и Клинтону. Хотя ни одна процедура так и не была доведена до конца. Слушания по резолюции об отставке Трампа в Сенате могут занять недели, если не месяцы. Парализовав таким образом работу администрации Байдена. Но что еще важнее, говорят эксперты, как нынешняя процедура скажется на будущем США. В стране с прецедентным правом у этой политической атаки могут быть далеко идущие последствия.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр".

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