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Депутат Мосгордумы Орлов: более тысячи наказов избирателей удалось исполнить в 2020 году

16:38
  • четверг
  • 14 января 2021

Это является одной из ключевых задач в работе фракции

Депутат Московской городской думы Степан Орлов рассказал об исполнении фракцией "Единая Россия" более тысячи наказов избирателей в 2020 году. Они решены в тесном сотрудничестве со столичным правительством.

Парламентарий также рассказал, что за прошлый год в Мосгордуму было внесено более 30 законопроектов. Важнейший из документов – принятый осенью закон о детях войны, закрепляющий эту возрастную категорию и полагающиеся ей льготы на законодательном уровне.

"В уходящем году было принято несколько инициативных законов, посвященных наиболее актуальным проблемам, нуждающимся в регламентации", - заявил АГН "Москва" руководитель фракции "Единая Россия" в Мосгордуме.

Напряженной, по словам Орлова, была работа над бюджетом 2021 года, документ разрабатывался с учетом пандемии. По инициативе фракции "ЕР" и депутатского объединения "Моя Москва" были внесены более 10 поправок, которые в частности, касаются поддержки безработных граждан, выделения дополнительных средств на детский отдых и стимулирования инновационных организаций.

Кроме того, отметил Орлов, фракция "ЕР" выступила с инициативой о дополнительной поддержке учреждений культуры Москвы.

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