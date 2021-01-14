Мурашко сравнил пандемию коронавируса в России с трагедией Хиросимы

Система здравоохранения с вызовом справилась

Пандемия коронавируса стала серьезным вызовом для системы здравоохранения России, но она с этим справилась. Были созданы телемедицинские центры, переобучение прошли около 1,4 миллиона медицинских работников, отметил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сравнил число пациентов в российских больницах во время пандемии с ситуацией во время трагедии в японских Хиросиме и Нагасаки.

"В определенный момент времени мы имели одновременно количество пациентов, достигшее 1 миллиона 200 тысяч человек. Для примера: в период трагедии в Хиросиме и Нагасаки было 230 тысяч человек", - заявил министр, выступая на Гайдаровском форуме.

Мурашко также сообщил, что в гражданский оборот уже поступило более 1,6 миллиона доз вакцины против коронавируса. Еще около 2 миллионов доз будет отправлено в российские регионы до конца января, передает ТАСС.

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