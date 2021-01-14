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Захарова сравнила блокировку аккаунтов Трампа в соцсетях с ядерным взрывом

17:04
  • четверг
  • 14 января 2021

Представитель МИД заявила о начале "цифровой миграции"

Ударом по декларируемым Западом демократическим ценностям назвала официальный представитель МИД России Мария Захарова блокировку аккаунтов действующего президента США Дональда Трампа в социальных сетях. Дипломат провела параллель с ядерным взрывом.
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"Решение американских интернет-платформ о блокировке главы государства можно сравнить с ядерным взрывом в киберсреде: не столь страшны разрушения, сколь последствия... Одним махом железобетонный аргумент в отстаивании своих подходов получили как апологеты даркнета, так и поборники жесткой цензуры; началась перекройка медиарынка и крупнейшая цифровая миграция", - написала Захарова в Facebook.

После штурма сторонниками Трампа 6 января Капитолия компания Twitter объявила о блокировке личной учетной записи Трампа. Это объяснялось якобы допущенными владельцем аккаунта нарушениями правил, а также опасениями, что он может попытаться спровоцировать беспорядки. Так же поступили Facebook и Instagram, а Apple временно удалила из своего магазина мобильных приложений сервис микроблогов Parler, популярный среди сторонников Трампа.

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