Роспотребнадзор запретил жителям Буйнакска пользоваться водой из-под крана

Специалисты обнаружили возбудителя дизентерии

Возбудитель дизентерии обнаружен в воде, которой пользовались жители города Буйнакска в Дагестане. За последние несколько дней в городскую больницу были доставлены более сотни пациентов с пищевым отравлением.

"По результатам исследования материала от 19 больных и водопроводной воды обнаружена ДНК возбудителя дизентерии (Shigella). Отобрано 50 проб водопроводной воды на вирусологические, санитарно-химические и санитарно-бактериологические показатели, из них исследована 21 проба. По полученным результатам 18 проб не соответствует установленным требованиям", - говорится в сообщении управления Роспотребнадзора по Дагестану.

По результатам исследований Роспотребназор запретил использование воды, подаваемой централизованной системой водоснабжения Буйнакска, для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд.

Как сообщили в республиканском минздраве, по состоянию на утро 14 января в больничном стационаре остаются 83 человека с симптомами острой кишечной инфекции, в их числе 69 детей. Состояние пациентов - легкой и средней тяжести, передает ТАСС.

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