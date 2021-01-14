ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Депутат МГД Киселева: строительство серфинг-парка позволит москвичам круглый год кататься на волнах

18:16
  • четверг
  • 14 января 2021

Его должны открыть в 2023 году

Крытый серфинг-парк, который планируется к открытию в 2023 году в районе Хорошево-Мневники, позволит жителям столицы круглый год кататься на волнах. Об этом сообщила депутат Московской городской думы Мария Киселева.

По словам парламентария, серфинг-парк одновременно может вместить до 80 спортсменов. "Строительство подобных центров – это важный шаг на пути популяризации здорового образа жизни среди москвичей", - приводит АГН "Москва" слова Марии Киселевой.

Парламентарий назвала "оазисом в нашем большом городе" проект, который реализуют на северо-западе Москвы. "Там запланированы пальмы, песчаный пляж и яркий свет, а также огромный бассейн, в котором будут подниматься двухметровые волны: будет создана так называемая искусственная "океаническая волна", - добавила Киселева.

Депутат отметила, что центр будет доступен для тренировок в любое время года.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Серфингист
Серфингист
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.