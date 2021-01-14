Депутат МГД Киселева: строительство серфинг-парка позволит москвичам круглый год кататься на волнах

Его должны открыть в 2023 году

Крытый серфинг-парк, который планируется к открытию в 2023 году в районе Хорошево-Мневники, позволит жителям столицы круглый год кататься на волнах. Об этом сообщила депутат Московской городской думы Мария Киселева.

По словам парламентария, серфинг-парк одновременно может вместить до 80 спортсменов. "Строительство подобных центров – это важный шаг на пути популяризации здорового образа жизни среди москвичей", - приводит АГН "Москва" слова Марии Киселевой.

Парламентарий назвала "оазисом в нашем большом городе" проект, который реализуют на северо-западе Москвы. "Там запланированы пальмы, песчаный пляж и яркий свет, а также огромный бассейн, в котором будут подниматься двухметровые волны: будет создана так называемая искусственная "океаническая волна", - добавила Киселева.

Депутат отметила, что центр будет доступен для тренировок в любое время года.

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