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Врач Берлускони сообщил о резком ухудшении состояния здоровья политика

18:06
  • четверг
  • 14 января 2021

Экс-премьера Италии госпитализировали в Монако

Состояние здоровья бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони ухудшилось. Политик был госпитализирован в Монако, перевозить его в Италию врачи не решились.
Переболевшего коронавирусом Берлускони выписали из больницы

"Я запросил госпитализацию в Монако, потому что не считал целесообразным его возвращение в Италию.В понедельник я срочно отправился на юг Франции, где временно живет Берлускони, в связи с ухудшением его состояния", сообщил журналистам лечащий врач политика Альберто Дзангрилло.

Как сообщает агентство ANSA, у Берлускони проблемы с сердцем: несколько лет назад экс-премьер Италии перенес серьезную операцию. Вдобавок осенью прошлого года лидер партии "Вперед, Италия" и евродепутат переболел коронавирусной инфекцией. Ранее канал Rai News 24 сообщил, что 84-летний политик госпитализирован в кардиоторакальный центр Монако.

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