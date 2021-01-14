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В Москве от коронавируса привились уже около 140 тысяч человек

18:25
  • четверг
  • 14 января 2021

В столице могут увеличить число прививочных пунктов

От коронавирусной инфекции в столице привились уже порядка 140 тысяч человек. Об этом сообщил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, в городе могут увеличить число прививочных пунктов и срок записи на вакцинацию.
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"Последние два дня мы побили все рекорды по записи", - заявил Собянин в эфире телеканала "Россия-24".

Мэр также рассказал, что решение по ограничениям из-за коронавируса будет принято через неделю. "Произошло небольшое снижение, но не радикальное. Поэтому мы, конечно, будем смотреть, что будет происходить в ближайшую неделю-полторы, чтобы понять, это устоявшаяся, стабильная тенденция или это просто какой-то промежуточный период, который даст потом дальнейший всплеск заболеваний", - приводит слова Собянина ТАСС.

14 января в Москве открылись еще 30 дополнительных пунктов вакцинации от COVID-19 на базе городских поликлиник. Таким образом, их число выросло до 100.

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