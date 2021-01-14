Власти Москвы рассматривают возможность ослабления коронавирусных ограничений

Столица сможет вернуться к обычной жизни уже в мае

Решение по ослаблению – или, напротив, ужесточению введенных из-за коронавируса ограничительных мер будет принято московскими властями через одну-полторы недели. Сергей Собянин оценил эпидемиологическую ситуацию в столице. По словам мэра Москвы, зафиксировано небольшое снижение заболеваемости.

"Произошло небольшое снижение, но не радикальное. Поэтому мы, конечно, будем смотреть, что будет происходить в ближайшую неделю-полторы, чтобы понять, это устоявшаяся, стабильная тенденция или это просто какой-то промежуточный период, который даст потом дальнейший всплеск заболеваний", - сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия-24".

Мэр столицы отметил, что решение о возвращении школьников к очному обучению было принято с пониманием определенных рисков такого шага – при том, что заболеваемость среди детей за две недели снизилась почти вдвое. Что же касается остальных ограничений – их ослабления либо продления – надо подождать до следующей недели.

Собянин также сообщил, что столичные власти продолжают расширять категории лиц, которым можно сделать прививку от коронавируса. По оценкам мэра, в них вошли уже почти 99% москвичей. Специалисты прогнозируют, что, благодаря вакцинации, столица сможет вернуться к обычной жизни уже в мае.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"