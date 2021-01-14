ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Власти Москвы рассматривают возможность ослабления коронавирусных ограничений

18:44
  • четверг
  • 14 января 2021

Столица сможет вернуться к обычной жизни уже в мае

Решение по ослаблению – или, напротив, ужесточению введенных из-за коронавируса ограничительных мер будет принято московскими властями через одну-полторы недели. Сергей Собянин оценил эпидемиологическую ситуацию в столице. По словам мэра Москвы, зафиксировано небольшое снижение заболеваемости.
Собянин расширил перечень категорий граждан для вакцинации от COVID-19

"Произошло небольшое снижение, но не радикальное. Поэтому мы, конечно, будем смотреть, что будет происходить в ближайшую неделю-полторы, чтобы понять, это устоявшаяся, стабильная тенденция или это просто какой-то промежуточный период, который даст потом дальнейший всплеск заболеваний", - сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия-24".

Мэр столицы отметил, что решение о возвращении школьников к очному обучению было принято с пониманием определенных рисков такого шага – при  том, что заболеваемость среди детей за две недели снизилась почти вдвое. Что же касается остальных ограничений – их ослабления либо продления – надо подождать до следующей недели.

Собянин также сообщил, что столичные власти продолжают расширять категории лиц, которым можно сделать прививку от коронавируса. По оценкам мэра, в них вошли уже почти 99% москвичей. Специалисты прогнозируют, что, благодаря вакцинации, столица сможет вернуться к обычной жизни уже в мае.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Эпидемия коронавируса в России
Эпидемия коронавируса в России
Мэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин
Пенсионер садится в автобус
Пенсионер садится в автобус
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.