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Собянин рассказал, когда Москва сможет вернуться к обычной жизни

18:51
  • четверг
  • 14 января 2021

Ситуация будет зависеть от того, насколько активно граждане будут прививаться

Уже в мае 2021 года столица сможет вернуться к обычной жизни. Об этом рассказал в четверг мэр Москвы Сергей Собянин.

"Я уверен, что само снижение заболеваемости пойдет раньше. Возможно, что в конце января - феврале мы увидим более стабильную динамику. Но чтобы уже совсем уверенно себя чувствовать, я думаю, будет май месяц", - сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия 24".

Однако многое будет зависеть от того, насколько активно горожане будут прививаться от COVID-19, добавил мэр. Собянин также рассказал, что в новогодние праздники столицу посетили 1,9 миллиона туристов, передает АГН "Москва".

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