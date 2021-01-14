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Названо условие снятия ограничений в Петербурге

19:13
  • четверг
  • 14 января 2021

Власти действуют по рекомендациям Роспотребнадзора

Ограничения по коронавирусу в Санкт-Петербурге могут быть сняты лишь при устойчивом спаде заболеваемости. Власти принимают решения на основании рекомендаций Роспотребнадзора, сообщили в городском управлении ведомства.
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"Решение о введении или снятии тех или иных ограничительных мер в рамках противодействия распространению COVID-19 принимает правительство Петербурга на основании рекомендаций Роспотребнадзора", - приводит комментарий представителя Роспотребнадзора РИА Новости.

Губернатор Петербурга Александр Беглов ранее заявил, что эпидемическая ситуация в Петербурге остается непростой. По его словам, после новогодних праздников в городе может произойти рост заболеваемости COVID-19. В Роспотребнадзоре воздержались от прогнозов относительно того, когда в Петербурге возникнет устойчивая тенденция к снижению заболеваемости.

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