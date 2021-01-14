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Более 20 человек скончались после прививки вакциной от Pfizer в Норвегии

19:35
  • четверг
  • 14 января 2021

Все умершие – старше 80 лет

После прививки от коронавируса в Норвегии скончались 23 пациента. Они получили вакцину от американской компании Pfizer и немецкой BioNTech. При этом в норвежском агентстве лекарственных средств считают, что тревожиться из-за подобных инцидентов не стоит.
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"Эти случаи не вызывают особой тревоги. Совершенно очевидно, что эта вакцина имеет очень небольшой фактор риска, за небольшим исключением, когда речь идет о пациентах старшего возраста с ослабленным здоровьем", — заявил представитель агентства телекомпании NRK.

В Норвегии вакцинация от коронавируса началась 27 декабря. Первыми прививки получили постояльцы домов престарелых в Осло. Все умершие пациенты – пожилые люди старше 80 лет. После этих случаев Институт национального здравоохранения изменил рекомендации по вакцинации пациентов старшего возраста, страдающих серьезными заболеваниями.

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