Страны Европы вынуждены ужесточать меры из-за коронавируса

Ситуация остается непростой

В мире число выявленных случаев коронавируса уже превысило 92 с половиной миллиона. За всё время скончались почти 2 миллиона человек. На фоне роста заболеваемости страны вынуждены усиливать ограничительные меры. Во Франции с выходных ужесточается комендантский час - на улицу запрещается выходить после 6 вечера. А в Бразилии первым гражданам сделали прививки от COVID российским препаратом "Спутник V" в рамках кампании по вакцинации населения.

Последняя обработка антисептиками - и вот он, долгожданный момент. Постоялец дома престарелых в итальянском Монтефальчоне впервые за несколько месяцев может прикоснуться к руке дочери. Всё благодаря специальной комнате для объятий. Такие надувные палатки с пластиковой перегородкой посередине скоро появятся во многих специализированных заведениях и станут для пожилых людей спасением от одиночества.

Режим чрезвычайной ситуации в Италии продлили до 30 апреля. В стране сохраняется система деления на цветовые зоны, в "красной" - самые жёсткие ограничения. Запрет на передвижение между регионами действует как минимум до 15 февраля. С начала пандемии число инфицированных в стране превысило 2 миллиона 300 тысяч человек, умерли более 80 тысяч. Не лучше ситуация в соседней Франции. На фоне растущего количества случаев заражения власти уже ввели более ранний комендантский час в 15 департаментах. Теперь выходить на улицу нельзя после 6 вечера. Правительство так же не исключает введения уже третьего по счёту режима самоизоляции в связи с пандемией.

В Великобритании с прошлой недели действует национальный локдаун, однако рост заражений не прекращается. В Лондоне и других крупных городах открывают дополнительные временные морги, а в больницах в коронавирусные блоки переводят врачей и медицинский персонал из других отделений.

Всё больше стран запускают вакцинацию от коронавируса. В четверг она стартовала в Турции. Одними из первых китайский препарат от инфекции получили президент страны и глава местного Минздрава. А началась прививочная кампания с медработников.

Вакцинация уже развёрнута в 31 стране Европы из 50. В основном, используется препарат компании "Пфайзер". Правда, не всегда успешно. Так в Норвегии, где прививочная кампания началась только 27 декабря, уже умерли 23 человека из тех, кто получил вакцину. Вопрос о происхождении вируса, который вызвал пандемию, до сих пор остаётся без ответа. Поисками истины займутся представители ВОЗ. Комиссия от организации уже прибыла в китайский город Ухань. Именно там в конце 2019 была зафиксирована первая вспышка заболевания.

Оксана Фомичева, "ТВ Центр".

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