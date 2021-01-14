Пенсионеры в Приморье живут в полуразрушенном доме

Люди из этой многоэтажки начали уезжать давно

Власти Дальнегорска - это Приморский край - пытаются найти жилье для семерых пенсионеров, обитающих в полуразрушенной многоэтажке. Дом отказываются признать аварийным, хотя в нем не хватает окон и дверей, а температура едва держится выше ноля. При этом жильцы исправно платят за отопление и свет. И как утверждают в администрации, не жалуются на жизнь. Но чиновникам все же пришлось вникнуть в суть проблемы, когда информация о доме-призраке попала в интернет и этой историей заинтересовалась прокуратура.

Город Дальнегорск Приморского края. До Владивостока более 500 километров. И, казалось бы, обычный заброшенный дом в шесть этажей. Облезлый фасад, выбитые стекла. Внутри - вполне ожидаемый антураж. Следы жизнедеятельности человека. Местами чёрные от огня стены и потолок. Дверей нет. Вот только дом этот до сих пор обитаемый, передает "ТВ Центр".

Люди из этого дома начали уезжать еще лет 15 назад. Семь человек - это те, кому идти оказалось некуда. Они исправно оплачивают коммунальные услуги. Примерно четыре тысячи за отопление за декабрь и около пяти - за свет. Так много за электричество, потому что в каждой комнате по несколько обогревателей.

Квартиры хоть и отапливаются, но всё равно холодные - потому что соседние, что сверху, что снизу, что через стену - давно заброшены и там батарей даже не осталось. Поэтому в морозы, а на улице сейчас ниже минус 30 - весь дом буквально промерзает. Отсюда постоянные аварии с электричеством и водой.

Администрация Дальнегорска якобы только сейчас узнала о бедах семерых жильцов. Пять квартир - муниципальные. Две - в собственности. Приезжал лично глава города. В интернете потом написали: есть и вода, и свет, и тепло. А вот жалоб от жильцов - нет.

Справедливости ради стоит отметить: жильцы признаются - да, не жаловались. Но добавляют: а толку? Раньше пытались ходить по инстанциям, но результата не было, хоть о проблеме чиновники знали. Вот глава города Александр Михайлович Теребилов вновь приехал и привёз сотрудников прокуратуры и Следственного комитета, которые начали официальную проверку.

По итогам очередного визита местных властей в социальных сетях вновь появилось сообщение, что будет проведена независимая экспертиза на предмет признания дома аварийным. Людям даже предложили переехать в маневренный жилищный фонд, но те якобы не захотели съезжать до весны. Это администрацию удовлетворило, потому что появилось время подыскать жильцам нормальные квартиры. Так написали чиновники.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр".

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