Победителями конкурса президентских грантов стали две тысячи проектов

Инициативы смогут стартовать 1 февраля

Две тысячи проектов, представленных некоммерческими организациями из всех регионов России, стали победителями первого в Новом году конкурса на получение президентских грантов. На поддержку этих начинаний будет выделено более 4-х миллиардов рублей. Заявки принимались в сентябре-октябре прошлого года, а стартовать одобренные инициативы смогут с 1 февраля. Среди победителей правозащитные, благотворительные объединения, программы поддержки творческой молодежи, пенсионеров, безработных и инвалидов.

Герои реальные и сказочные, сошедшие с книжных страниц или выдуманные. Все эти игрушки сделаны из ваты, крахмала и красок и у каждой своя уникальная история и характер.

"Здесь не просто фигурка, здесь целая история - как девушка пошла за водой. И вот гусь с ней, он с ней с детства, бегает, мешается под ногами – "поиграй со мной", - рассказывает мастер-кукольник Анастасия Леонова.

В арт-пространстве, созданном в келье 18 века Николо-Перервинского монастыря, хранятся ватные фигурки начала 20 века. Коллекцию дополняют современные работы, созданные участниками проекта "Мануфактура русской игрушки". Здесь предпенсионеры, оставшиеся без работы и матери особенных детей могут освоить уникальную технику. Для одних это просто отдых, для других - терапия, ведь смена обстановки и творчество наполняют энергией. А для некоторых из них ватная игрушка становится новой профессией.

"Мамам нужна дополнительная занятость, у них есть творческое начало, художественное образование у многих. Когда они начинают заниматься ватной игрушкой, у них получаются маленькие произведения искусства. Они видят в себе силы, с другой стороны, это дополнительные деньги, которые мама может заработать, оформившись самозанятой", - говорит руководитель проекта "Мануфактура русской игрушки" Светлана Моднова.

Социальный проект "Мануфактура русской игрушки" получил на развитие президентский грант - почти три миллиона рублей. Смогли запустить онлайн школу - по всей стране в ней занимаются больше 500 женщин. Некоммерческие организации со всей России могут рассчитывать на помощь государства. Для этого нужно подать заявку на конкурс. В этом году прислали 10 тысяч проектов.

"Победителями стали 2 тысячи проектов из всех 85 субъектов Российской Федерации. Выделено на их поддержку 4 миллиарда 162 миллиона рублей", - сказал первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

С каждым годом растет процент софинансирования НКО. В прошлом году он составил рекордные 88 процентов. То есть на каждый рубль, выделенный государством, дополнительно 88 копеек добавляют бизнес и благотворители. Это говорит о том, что гражданское общество, где все поддерживают друг друга, развивается.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".

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