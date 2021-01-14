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Меркель введет в Германии "мега-локдаун" из-за новых штаммов коронавируса

20:06
  • четверг
  • 14 января 2021

Немцев ждет комендантский час и полная остановка транспорта

Ужесточение действующего в Германии карантина планирует кацлер ФРГ Ангела Меркель. По данным издания Bild, на 20 января запланировано совещание, на котором будет обсуждаться "мега-локдаун" - в частности, такие меры, как полная остановка общественного транспорта и введение комендантского часа.
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Власти намерены также полностью перевести, где возможно, работников предприятий на удаленку. А министерство транспорта ФРГ уже проверяет, какие последствия столь жесткие меры будут иметь для логистической системы страны и как обеспечить бесперебойное снабжение населения необходимыми товарами и продуктами.

Как сообщает газета, на днях Ангела Меркель обсудила вопрос ужесточения мер с министром здравоохранения Йенсом Шпаном. Канцлера особенно встревожила информация о новых мутациях коронавируса. Переговоры прошли в условиях строжайшей секретности. Предполагается, что Меркель продлит и ужесточит карантин как минимум до конца февраля.

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